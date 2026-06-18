La Primera Mañana
18 de junio de 2026 a la - 10:31

AUDIO: Celulares en escuelas: diputado dice que la prohibición frenaría el desarrollo del país

Mano de un alumno sosteniendo un teléfono móvil en un ambiente interior cotidiano, sin rostros visibles.
Un alumno interactúa con su teléfono celular en una escuela.istock