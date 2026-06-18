La Primera Mañana
18 de junio de 2026 a la - 10:23

AUDIO: Fiscal denunció a abogado por violencia de género: “Fui atacada en mi condición de mujer”

La fiscal de la Unidad Penal N°1 de Paraguarí, Raquel Rolón Verdún.
La fiscal de la Unidad Penal N°1 de Paraguarí, Raquel Rolón Verdún.Emilce Ramírez