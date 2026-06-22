La Primera Mañana
22 de junio de 2026 a la - 12:36

AUDIO: Casi 30 detenidos por la Policía tras festejo albirrojo del viernes: estos fueron los motivos

Durante los festejos de la victoria de la albirroja, se produjeron algunos incidentes en el microcentro de Asunción.
Durante los festejos de la victoria de la albirroja, se produjeron algunos incidentes en el microcentro de Asunción.