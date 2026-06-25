AUDIO: Medicamentos oncológicos: viceministro niega faltante y afirma que IPS genera presión adicional

La Primera Mañana
25 de junio de 2026 a la - 09:30

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Pacientes del Incan expresaron su indignación y repudiaron lo que consideran un esquema que vulnera derechos básicos.
Pacientes del Incan expresaron su indignación y repudiaron lo que consideran un esquema que vulnera derechos básicos.Lucía González