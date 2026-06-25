Cerro Porteño cuenta con nuevo guardián

Alexis Martín Arias (33 años) comunicó a la directiva de Cerro Porteño su deseo de cambiar de aire. En forma inmediata, la dirigencia empezó a gestionar su reemplazante, que también es argentino.

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El elegido es Guido Gabriel Herrera (34), últimamente en Talleres de Córdoba. Su oficialización se dará una vez que el Ciclón quede liberado del “cepo” que significa la inhibición de la FIFA por las demandas interpuestas ante el ente regulador del fútbol a nivel global.

La marcha de Arias sorprendió a muchos. La misma no tiene nada que ver con el aspecto económico, sí por una cuestión familiar que necesitaba un cambio de aire urgente. El golero militará en el Nacional de Uruguay.

Guido Herrera es natural de Río Cuarto, provincia de Córdoba, se inició en Belgrano de Córdoba, militó además en Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Talleres, Yeni Malatyaspor de Turquía, desde donde retornó a la “T”.

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Herrera no sería el único portero contratado, debido a que la continuidad de Roberto “Gatito” Fernández (38), pretendido por un club de nuestro medio, no está asegurada.

La dirigencia azulgrana había presentado a Newell’s Old Boys una propuesta de préstamo de Juan Ángel Espínola (31).