La Primera Mañana
17 de julio de 2026 a la - 09:22

AUDIO: Mayor mezcla de biodiésel: el temor de las estaciones de servicio

Pieza mecánica en primer plano sostenida por una mano, con fondo de taller y partes de vehículos visibles.
Se inspecciona pieza mecánica en un taller. Los expertos advierten sobre el límite del 7% de biodiésel en motores.