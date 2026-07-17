Allanamiento en Benjamín Aceval: varios detenidos por asaltos

La Policía Nacional lleva adelante este viernes un allanamiento en un inmueble rural de Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes, como parte de una investigación por asaltos registrados en el departamento Central y área metropolitana.

El jefe del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, comisario Javier Flores, explicó que el allanamiento guarda relación con asaltos registrados contra el edificio de la firma Fortaleza, además de la serie de robos a camiones de encomiendas que salían del aeropuerto y transportaban tirzepatida.

El comisario indicó que no se descarta que los detenidos también estén vinculados al asalto ocurrido la semana pasada en el depósito Gigal, perteneciente a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Por su parte, el fiscal Itálico Rienzi informó que con las detenciones realizadas este viernes se logró desarticular aproximadamente el 40% de la estructura de la banda. No obstante, señaló que continuarán las labores investigativas con el objetivo de identificar y capturar a todos los integrantes.

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Más de cinco detenidos tras allanamiento

Como resultado preliminar, se reportan varias personas detenidas, además de la incautación de indicios que guardarían relación con los hechos investigados.

Entre los detenidos, figuran Jorge Luis Riveros Nuñez (32), Víctor Manuel Figueredo Garay (31), Carlos Fernando Troche Morel (29), David Rodrigo Ríos Gonzalez (31) y Deybis Orialis Troche Gonzalez (44). También fue aprehendida una mujer, identificada como Patricia Lilibeth Torales Gomez (29), quien se encontraba con los presuntos delincuentes.

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Según el reporte policial, el operativo fue impulsado tras información obtenida de una fuente humana y el análisis de elementos técnicos.