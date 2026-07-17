Mayor mezcla de biodiésel: el temor de las estaciones de servicio

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), confirmó que desde el lunes oficialmente se eleva el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil Tipo III (común). Desde este 20 de julio deberá contener una mezcla obligatoria de entre 8% y 10% de biodiésel, en reemplazo del porcentaje máximo del 5%, que estaba vigente vigente hasta ahora.

“Nosotros estamos expectantes de lo que resulte. Tengo entendido que hay un cierto temor a los informes que se han recibido, pero creemos que va a salir un resultado de consenso entre la gente del MIC y las distribuidoras”, señaló confiado.

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No obstante, destacó que el temor es que si se registran problemas en los motores de los clientes, debido a esta mezcla, el problema recaiga en las estaciones de servicio. “Ahí es donde nosotros vemos con preocupación, pero también sabemos que todos los involucrados están trabajando en el tema, para ver la mejor salida”, señaló.

Daños en el motor

Yambay explicó que la principal preocupación es que la mayor proporción de biodiésel pueda generar una separación del combustible debido a la presencia de agua.

“Ya automáticamente eso crea problemas en los motores. No olviden que hay todo tipo de motores que llegan a una estación, los nuevos, los ya desgastados... Entonces lo más fácil siempre es culpar al combustible”, planteó en ABC Cardinal.

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En ese sentido, señaló que si los usuarios experimentan desperfectos en sus vehículos, podrían atribuirlos al combustible comercializado por las estaciones de servicio, independientemente del estado o antigüedad del motor.

Recalcó que, si los propietarios sufren daños en sus motores, buscarán responsables y eso terminará repercutiendo en “los que estamos en la calle”, en referencia a las estaciones de servicio. Por ello, insistió en que tanto los importadores como el MIC “están trabajando y buscando la vuelta” para alcanzar un consenso.

Finalmente, recordó que, según indicó, las firmas concesionarias y los fabricantes recomiendan que la mezcla no supere el 7% de biodiésel, lo que incrementa la preocupación del sector.

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Descartan otra suba del combustible este mes

Por otra parte, pese a que las tensiones entre Irán y Estados Unidos, sumadas al debilitamiento de las expectativas de alcanzar un acuerdo, volvieron a sacudir al mercado internacional de los combustibles, el representante de Apesa señaló que por el momento no se observa la necesidad de modificar los precios locales.

“No se oye ningún rumor. La gente no está manifestando todavía que esté muy presionado como para tener que subir”, respondió. Resaltó en ese sentido que no creen que este mes vuelvan a modificarse los precios de combustible

“Según nosotros estamos viendo, tampoco todavía hay signos de variación, aparentemente cuando se desinfló el precio habrán comprado los importadores buena partida y están aguantando probablemente”, agregó.

Finalmente, insistió en que todo depende de los importadores, quienes van analizando los precios del mercado internacional.