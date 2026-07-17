La Primera Mañana
17 de julio de 2026 a la - 09:23

AUDIO: Municipalidad de Asunción: intervención de Vialidad tras denuncias de corrupción duraría 15 días

Un hombre de cabello rizado con overol rojo sostiene una bandera, rodeado de otros funcionarios en un ambiente exterior de protesta.
Un grupo de funcionarios se manifestaron en Asunción, pidiendo la renuncia del director Nicolás Duarte en un paro laboral.Gustavo Machado