La Primera Mañana
17 de julio de 2026 a la - 09:25

AUDIO: ¿Vuelve Nakayama al PLRA? Esto dice Alcides Riveros

El senador Eduardo Nakayama (independiente) se pronuncia en el espacio de oradores y en la sesión del Senado sobre la decisión de la Corte de rechazar la acción de inconstitucionalidad planteada por Kattya González.
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