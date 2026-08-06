La Primera Mañana
06 de agosto de 2026 a la - 08:59

AUDIO: IPS: exconsejero Carlos Pereira niega responsabilidad por millonario perjuicio en obras

Carlos Pereira y Isaías Fretes en conferencia, el primero con micrófono y traje oscuro, mientras el segundo escucha atentamente con traje claro.
Carlos Pereira junto con Isaías Fretes.Gentileza