La Primera Mañana
06 de agosto de 2026 a la - 13:34

AUDIO: Ministro explica cómo se generó la deuda millonaria de Salud y afirma que ya se están aplicando medidas correctivas

Óscar Lovera en traje azul y corbata roja, señalando mientras habla en un ambiente formal con bandera paraguaya de fondo.
Silvio Rojas