La Primera Mañana
07 de agosto de 2026 a la - 11:22

AUDIO: ¿EE.UU. retiró sanciones a Cartes a cambio de acuerdos con Paraguay? “No lo vemos como un tema transaccional”, dice encargado de Negocios

AME2730. LUQUE (PARAGUAY), 25/07/2026.- El presidente de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, Horacio Cartes, reacciona durante la presentación oficial de candidatos de la Lista 1 de su partido este sábado, en Luque (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME2730. LUQUE (PARAGUAY), 25/07/2026.- El presidente de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, Horacio Cartes, reacciona durante la presentación oficial de candidatos de la Lista 1 de su partido este sábado, en Luque (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino