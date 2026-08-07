Desmantelan banda de secuestradores colombianos que operaba en Paraguay

En un operativo denominado “Operación Gota a Gota”, conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, se logró la detención de cinco personas que aparentemente serían integrantes de una estructura criminal dedicada a realizar secuestros exprés.

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Según el relato policial, la organización, conformada por ciudadanos colombianos radicados en Paraguay, operaba bajo la modalidad de préstamos con cobros diarios (“gota a gota”), dirigidos a pequeños comerciantes. Cuando las víctimas se demoraban en los pagos, eran secuestradas y extorsionadas para exigir el rescate.

🔴 AHORA | Desmantelan banda de secuestradores. Los 5 detenidos son de nacionalidad colombiana.



🔶 La Policía Nacional y la Fiscalía efectuaron la Operación "Gota a Gota", relacionada con un secuestro extorsivo que se produjo hace 72 horas en nuestro país, y que tuvo su… pic.twitter.com/vOQmME74HM — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 7, 2026

Su último golpe involucró el cautiverio de un ciudadano colombiano y su pareja paraguaya por 72 horas. El comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestros de la Policía Nacional, explicó que la víctima era un “cliente” habitual de los prestamistas y posteriormente pasó a ser un funcionario más dentro de la estructura.

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Sus “jefes” lo acusaron de haberse quedado -aparentemente- con dinero que era de la recaudación. Por ello, procedieron a raptarlo junto con su pareja.

Los supuestos captores exigieron a los familiares de las víctimas —residentes en Colombia— la suma de 25 millones de pesos colombianos (aproximadamente G. 47.000.000) a cambio de su liberación.

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Tras realizarse un primer pago de 500.000 pesos (cerca de G. 1.000.000), la pareja fue liberada anoche.

🔴 AHORA | Desmantelan banda de secuestradores tras liberación de un matrimonio. Los 5 detenidos son de nacionalidad colombiana.



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¿Cómo los encontraron?

El comisario Cardozo relató que el hecho no fue denunciado inicialmente ante la Justicia paraguaya. Fue el hermano del afectado quien se presentó el pasado 4 de agosto a realizar la denuncia ante los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) en Colombia. Esta unidad alertó a las autoridades paraguayas, dando inicio a las investigaciones.

El trabajo coordinado culminó con la captura de los cinco sospechosos, entre ellos el presunto líder del grupo, quien cuenta con antecedentes de realizar este mismo mecanismo en Arequipa, Perú.

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“La modalidad ‘gota a gota’ es muy común en países centroamericanos. Son esos que llegan a las casas y se llevan lo que encuentran a su alrededor. Es algo muy peligroso”, destacó Nimio Cardozo.

Los detenidos fueron identificados como: Óscar Pallares, de 19 años; Jaider Delabos Bustamante, de 39; Luis Miguel Triana Diez, de 27; Jaider Delahos Pallares, de 18, y Yeiner David Rojas Pallares.

Cardozo agregó que la víctima reside en nuestro país desde hace dos años y que, entre los victimarios, las estadías varían entre unos meses y el año de permanencia.

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Como parte del procedimiento se ejecutaron allanamientos en el barrio Tablada Nueva de Asunción —lugar donde las víctimas permanecieron retenidas y fueron liberadas— y en una vivienda ubicada en Luque.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Lorenzo Lezcano, del Ministerio Público.