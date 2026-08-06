Adolescente muerta en Caazapá: tres detenidos hasta el momento y autopsia

La Policía Nacional y el Ministerio Público intensificaron este jueves las diligencias para esclarecer el crimen de Roselín Florentín Gómez, quien permanecía desaparecida desde el pasado 31 de julio en Caazapá y cuyos restos fueron hallados enterrados en una fosa.

El fiscal Carlos Ramírez, quien encabeza la investigación junto con su colega Laury Vázquez —mismos del caso Melania—, informó que hasta el momento se encuentran detenidos un joven de 21 años y dos adolescentes que habrían estado con la víctima el día de su desaparición.

Según explicó el representante del Ministerio Público, las primeras averiguaciones se centraron en las últimas personas que compartieron con la adolescente. Durante los interrogatorios, los sospechosos incurrieron en reiteradas contradicciones, lo que llevó a los investigadores a profundizar las diligencias.

Ramírez relató que incluso se realizó un allanamiento en la vivienda de una adolescente que habría pasado a buscar a la víctima en motocicleta. Tras nuevas entrevistas, los involucrados comenzaron a aportar datos que orientaron a los investigadores hacia el lugar donde finalmente fueron encontrados los restos.

Las versiones de los sospechosos

La primera versión brindada por los sospechosos señalaba que la adolescente había caído accidentalmente a un tajamar mientras compartían una jornada de pesca, donde además supuestamente consumían bebidas alcohólicas. Con esa información, agentes policiales y fiscales inspeccionaron el tajamar en busca del cuerpo, aunque sin obtener resultados. Posteriormente, los investigadores volvieron a interrogar a los involucrados, quienes nuevamente modificaron su relato.

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De acuerdo con los datos recabados hasta el momento, los sospechosos terminaron indicando que regresaron al día siguiente al sitio donde se encontraba el cuerpo, lo desmembraron utilizando un cuchillo y enterraron los restos dentro de una caja de cartón en una fosa cavada en un bananal. El fiscal aclaró que esa reconstrucción corresponde exclusivamente a la versión proporcionada por los propios detenidos y que la investigación aún no ha determinado científicamente cómo ocurrió la muerte de la adolescente.

En ese sentido, Ramírez afirmó que todavía no es posible confirmar si la víctima falleció ahogada, producto de un golpe o por otra causa, debido al avanzado estado en que fueron hallados los restos. “Recién con la autopsia podremos determinar exactamente cuál fue la causa de la muerte, si recibió algún golpe o si falleció ahogada”, sostuvo el agente del Ministerio Público.

Los restos de la adolescente ya fueron trasladados hacia la Morgue Judicial de Asunción, donde este viernes, a partir de las 08:00, se practicará la autopsia. El procedimiento será acompañado por el fiscal Ramírez, mientras que la fiscal Laury Vázquez permanecerá en Caazapá para continuar con las diligencias investigativas.

La hipótesis de la Policía

Por su parte, la Policía Nacional maneja de forma preliminar otra hipótesis surgida de las primeras averiguaciones. Según datos obtenidos por los investigadores, uno de los adolescentes habría pretendido mantener una relación sentimental con la víctima y, tras ser rechazado, se habría producido una pelea. No obstante, el fiscal insistió en que esa versión todavía no ha sido corroborada con evidencias y que la causa penal continúa en plena etapa investigativa, por lo que todas las hipótesis permanecen abiertas hasta contar con los resultados forenses y demás pruebas.

Roselín Florentín Gómez había desaparecido el 31 de julio, hecho que motivó la activación de la alerta MAFE y una intensa movilización policial y ciudadana en Caazapá. Días después, las investigaciones condujeron al hallazgo de sus restos enterrados en una vivienda allanada, dando inicio a una causa que ahora busca establecer con precisión cómo ocurrió la muerte de la adolescente y cuál fue la participación de cada uno de los detenidos.