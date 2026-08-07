Muerte de adolescente en Caazapá: lo que reveló la autopsia

En la mañana de este viernes se llevó a cabo en la morgue del Ministerio Público en Asunción la autopsia a los restos de la adolescente Roselín Florentín Gómez (14 años), hallados ayer, jueves, en una fosa en la ciudad de Caazapá, casi una semana después de que la menor de edad fuera vista por última vez con vida.

La adolescente desapareció el pasado viernes, luego de salir de su casa tras decir a su familia que iba a encontrarse con amigos. Tres personas fueron detenidas esta semana por la Policía Nacional con relación al hecho: dos adolescentes, de 16 y 17 años, y un joven de 21 años, quienes alegan que la menor se ahogó tras caer accidentalmente a un tajamar.

Sin embargo, el cuerpo fue desmembrado posteriormente y enterrado cerca de la casa de una abuela de uno de los detenidos.

Muerte por asfixia con particularidades

En conversación con medios de comunicación este viernes, el doctor Pablo Lemir, jefe de Medicina Forense del Ministerio Público, dijo que la autopsia estimó que Roselín falleció hace unos siete días, presumiblemente el mismo día en que fue vista por última vez por su familia.

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La necropsia confirmó también que la muerte se produjo por asfixia, pero el doctor Lemir señaló que el tipo de asfixia que se observa es particular.

Mientras que habitualmente en asfixias por ahogamiento el líquido colma las vías respiratorias y los pulmones, en el caso de Roselín se observa una asfixia “por un proceso de inhibición en el marco de una inmersión”: el agua solo llegó hasta el tercio medio de la tráquea, lo que presumiblemente provocó que la vía respiratoria se cierre como una reacción de reflejo, provocando así la asfixia.

¿Ahogamiento accidental o provocado?

Sin embargo, la autopsia no puede confirmar las circunstancias en que se produjo ese ahogamiento.

El doctor Lemir explicó que hay “dos mecanismos por los que habitualmente se dan” fallecimientos con las características que se observan en el caso de Roselín: que otra persona haya sostenido la cabeza de la víctima bajo el agua para impedir que esta se levante o que la víctima esté bajo los efectos de alcohol o drogas y quede inconsciente al caer al agua.

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No obstante, debido al tiempo que ha pasado desde la muerte y el avanzado estado de descomposición de los restos, los forenses no han sido capaces de extraer muestras de fluidos como sangre u orina que puedan revelar si había alcohol o narcóticos en el sistema de la adolescente cuando esta falleció.

Rastros de violencia son post mortem

El doctor Lemir agregó que los rastros de violencia que fueron encontrados en el cuerpo –las heridas de desmembramiento– fueron infligidas post mortem, es decir, luego de la muerte de la joven.

El jefe forense añadió que no se halló equimosis o hematomas en el cuello que indiquen que hubo asfixia mecánica. También se determinó que la adolescente no estaba embarazada.