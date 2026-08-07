¿El ciclón extratropical llegará a Paraguay? Esto aclara Meteorología

El titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, explicó que las lluvias, vientos fuertes y el brusco descenso de temperatura registrados esta madrugada corresponden a los efectos de este sistema.

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Mingo detalló que este fenómeno es un centro de baja presión que se desplaza a gran velocidad. “La baja presión es como un pozo en la atmósfera y destaca por los vientos que produce. Lo que vivimos es el coletazo de ese sistema; no llegará a su pico en nuestro país porque ya pasó”, aclaró.

¿Qué es un ciclón extratropical y en qué se diferencia del tropical

La principal diferencia entre un ciclón tropical y uno extratropical radica en su ubicación y origen. Mientras el tropical se forma sobre las aguas cálidas de los océanos tropicales (latitudes bajas), el extratropical se genera en latitudes medias y altas debido al choque de masas de aire de distintas temperaturas.

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“Normalmente comparamos la energía de un ciclón tropical con la de un huracán. En zonas tropicales, un ciclón comienza como un sistema menor que luego puede convertirse en huracán. Por sus características y potencial destructivo, se activan las alertas en países como Argentina, Brasil o Uruguay”, explicó Mingo.

El antecedente de Catarina en Brasil

El director recordó que en la región existe un historial de ciclones extratropicales que llegaron a adquirir características tropicales. En particular, citó a Catarina, el primer y único ciclón de este tipo con fuerza de huracán registrado oficialmente en el Océano Atlántico Sur.

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Este fenómeno rompió los paradigmas meteorológicos cuando tocó tierra en el sur de Brasil, afectando a los estados de Santa Catarina y Río Grande del Sur entre el 27 y 28 de marzo de 2004. “En la historia reciente se han dado episodios similares, por lo que podemos decir que es un evento previsible en esta zona y época del año”, destacó.

¿Puede impactar directamente a Paraguay?

Según el meteorólogo, Paraguay se encuentra fuera de la línea de riesgo directo debido a su condición mediterránea y su ubicación geográfica por encima de las latitudes que suelen ser afectadas. No obstante, advirtió que el país sí sufre eventos severos derivados, como tormentas severas que en ocasiones pueden generar tornados.

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“A nosotros nos alcanzó la masa de aire de la zona occidental del sistema, que se tradujo en el frente frío y las descargas eléctricas ingresadas anoche”, detalló.

Para graficarlo, comparó el movimiento del ciclón con las aspas de un ventilador: al girar, empujan el viento en otra dirección. “Lo que hizo este ciclón extratropical fue desplazar el aire frío acumulado al sur de Buenos Aires, y por eso sentimos este marcado descenso de temperatura”.

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Asimismo, aclaró que vientos de 110 km/h registrados en la provincia argentina de Formosa respondieron a nubes de tormenta locales y no directamente al ciclón.

Evolución del tiempo para los próximos días

El titular de Meteorología señaló que habrá una breve tregua en la intensidad de los vientos al inicio del fin de semana, pero que estos volverán a fortalecerse a partir del domingo y se mantendrán hasta el martes.

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“La probabilidad de lluvia para estos días es muy baja y las precipitaciones se concentrarán en el extremo sur. Lo más significativo será el ambiente fresco a frío que persistirá en el país”, concluyó.