¿EE.UU. retiró sanciones a Cartes a cambio de acuerdos con Paraguay? Esto respondió la Embajada

Los gobiernos de Estados Unidos y de Paraguay firmaron el martes, en Washington DC, un acuerdo marco de cooperación en materia de energía nuclear con fines civiles. El documento fue rubricado por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el canciller paraguayo, Rubén Ramírez.

El vicepresidente Pedro Alliana participó del acto en la sede del Departamento de Estado y reveló que el acuerdo podría extenderse a una cooperación para la prospección y explotación de uranio. No obstante, aclaró que, en esta primera etapa, el entendimiento se limita a la exploración.

“Todavía no se habla de explotación, se habla de exploración. Esto es muy nuevo, todavía no se habla de una central nuclear. Esto sería un paso mucho más adelante”, declaró.

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Cooperación nuclear entre Paraguay y Estados Unidos

Al respecto, Robert Alter, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, confirmó este viernes que “los temas están relacionados”, aunque aclaró que en febrero pasado ya se había firmado un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, que incluye uranio.

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En ese sentido, explicó que el memorando firmado esta semana “es una herramienta diplomática que nos da la posibilidad de compartir mejores prácticas en el desarrollo eventual de la energía civil nuclear pacífica”.

“El propósito de esta colaboración es seguir compartiendo las mejores prácticas y conocimientos, desarrollando nuestras capacidades técnicas conjuntamente para que los paraguayos, los futuros votantes y líderes paraguayos puedan tomar decisiones soberanas sobre el eventual uso o no de esas tecnologías en su propio futuro”, aseguró.

Alter señaló que Estados Unidos busca compartir información sobre la experiencia que posee en esta materia y acompañar a Paraguay durante el proceso de generación de energía nuclear pacífica.

Estados Unidos, con la mejor tecnología nuclear

Asimismo, destacó que Estados Unidos cuenta con la mejor tecnología para la generación de energía nuclear civil pacífica. En ese contexto, resaltó que el objetivo del memorando es que Paraguay pueda acceder a los mejores elementos para garantizar una producción segura.

Sin embargo, remarcó que Estados Unidos respeta la soberanía de Paraguay y que la decisión final sobre la tecnología que utilizará el país corresponde exclusivamente a las autoridades paraguayas.

“Nuestro propósito es asegurar un futuro en el cual los que utilicen esta energía nuclear pacífica la utilicen con los mejores protecciones en materia de seguridad y no proliferación. Nosotros podemos garantizar eso y de esa manera no tenemos que confiar en otros”, expresó.

Paraguay, aliado estratégico de Estados Unidos

Alter también destacó el lugar que ocupa Paraguay dentro de la política exterior estadounidense y afirmó que nuestro país es uno de los principales aliados estratégicos de Washington, no solo en Latinoamérica, sino también a nivel mundial.

“Como ha dicho el secretario Rubio, Paraguay es uno de los aliados estratégicos de Estados Unidos más importantes, no solamente en la región de América Latina, sino en el mundo”, expresó.

Acuerdos en seguridad, energía y minerales

El encargado de Negocios sostuvo que la relación bilateral atraviesa uno de sus mejores momentos y vinculó esta situación con los acuerdos alcanzados en distintos ámbitos, entre ellos seguridad, minerales críticos y energía nuclear civil pacífica.

“Esta alianza estratégica entre los Estados Unidos y Paraguay es de la máxima prioridad para nuestro país. Gracias a esa prioridad y la relación histórica que está en un momento más fuerte que nunca, hemos podido firmar una serie de acuerdos sobre distintas cuestiones de seguridad con el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, minerales críticos y ahora colaboración en energía nuclear civil pacífica”, prosiguió.

Añadió que, con estos acuerdos, ambos países están “cosechando frutos” de una colaboración histórica, pero que el objetivo también es establecer las bases de una alianza estratégica que pueda mantenerse durante décadas y no dependa exclusivamente del gobierno de turno.

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Acuerdos buscan trascender los cambios políticos

En ese contexto, Alter fue consultado sobre la posibilidad de que la relación bilateral trascienda los cambios políticos que puedan producirse tanto en Paraguay como en Estados Unidos después de las respectivas elecciones.

Al respecto, refirió que la relación entre Paraguay y Estados Unidos históricamente se ha mantenido fuerte, pese a los cambios políticos registrados en ambos países.

Asimismo, insistió en que los acuerdos alcanzados en materia de seguridad, minerales y energía constituyen una garantía para que la asociación estratégica entre ambos países pueda mantenerse más allá de los escenarios políticos.

“La mejor manera de asegurar la asociación estratégica que hemos venido construyendo durante el último año y medio del gobierno de Trump y Peña es a través justamente de estos acuerdos y la profundización de nuestra colaboración en todos estos campos. Por eso, la importancia del acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, el acuerdo sobre minerales críticos y el acuerdo sobre la energía nuclear civil pacífica”, expresó.

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¿Acuerdos con Paraguay y sanciones a Horacio Cartes?

En otro momento, Alter fue consultado específicamente sobre si los acuerdos de colaboración alcanzados con Paraguay implicaron que Estados Unidos tuviera que flexibilizar, como moneda de cambio, las sanciones que había impuesto a Horacio Cartes, padrino político del presidente Santiago Peña.

El representante diplomático estadounidense descartó que exista una relación transaccional entre ambos asuntos. “No ligaría de ninguna manera las dos cosas. Lo que se tiene acá entre los dos países, gobiernos y pueblos es una alianza y estamos trabajando en todos estos campos. No lo vemos de ninguna manera como un tema transaccional: ‘Yo te hago X y vos me hacés Y’. No funciona de esa manera”, expresó.

Según explicó Alter, la relación entre ambos países se basa en una asociación estratégica con intereses nacionales y valores democráticos compartidos.

Añadió que existe un compromiso de ambas partes para profundizar esta alianza a fin de permitir que futuros gobiernos, representantes diplomáticos y el sector privado continúen trabajando de manera conjunta en beneficio de ambos pueblos.