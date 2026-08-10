La Primera Mañana
10 de agosto de 2026 a la - 08:18

AUDIO: ¿Tiroteo mortal en Tavaí está vinculado a ‘Macho’? Esto responde la Policía

Supuesta estructura de la banda de Macho. En recuadro amarillo, Julio César Ortega Servián, ahora abatido en Tavaí.
Supuesta estructura de la banda de Macho. En recuadro amarillo, Julio César Ortega Servián, ahora abatido en Tavaí.