Fernando Román: “Soy paraguayo y me dicen albañil, por eso...”

Defensa y Justicia derrotó 2-1 a Newell’s por la fecha 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. El primero de los dos tantos del Halcón en el Norberto ‘Tito’ Tomaghello fue obra de Fernando Román, el ex Libertad, Nacional y Olimpia.
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El lateral de 27 años marcó el 1-0 parcial a los 32 minutos y fue a festejar simulando trabajar en albañilería. Al final del partido, el zurdo explicó el motivo de la celebración. “Soy paraguayo y me dicen albañil, hice como el balde que estaba haciendo por la pared así”, explicó a ESPN.