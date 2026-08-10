Fernando Román: “Soy paraguayo y me dicen albañil, por eso...”

Defensa y Justicia derrotó 2-1 a Newell’s por la fecha 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. El primero de los dos tantos del Halcón en el Norberto ‘Tito’ Tomaghello fue obra de Fernando Román, el ex Libertad, Nacional y Olimpia.

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El lateral de 27 años marcó el 1-0 parcial a los 32 minutos y fue a festejar simulando trabajar en albañilería. Al final del partido, el zurdo explicó el motivo de la celebración. “Soy paraguayo y me dicen albañil, hice como el balde que estaba haciendo por la pared así”, explicó a ESPN.

Fernando Román y el festejo de gol como albañil

"SOY PARAGUAYO Y ME DICEN ALBAÑIL, POR ESO FESTEJÉ ASÍ" 🗣️🇵🇾



El lateral paraguayo Fernando Román marcó el primer gol de Defensa y Justicia en la victoria 2-1 sobre Newell’s. Tras el partido, explicó su festejo: “como el balde contra la pared” 😅🧱



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El gol de Fernando Román en el triunfo de Defensa