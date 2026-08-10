Fútbol Internacional
10 de agosto de 2026 a la - 08:11

Fernando Román: “Soy paraguayo y me dicen albañil, por eso...”

Fernando Román, futbolista de Defensa y Justicia, celebra un gol en el partido frente a Newell’s por la fecha 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina.
Fernando Román, futbolista de Defensa y Justicia, celebra un gol en el partido frente a Newell’s por la fecha 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina.@ClubDefensayJus

Fernando Román marcó el primero de los goles de la victoria de Defensa y Justicia sobre Newell’s en Argentina.

Por ABC Color

Defensa y Justicia derrotó 2-1 a Newell’s por la fecha 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. El primero de los dos tantos del Halcón en el Norberto ‘Tito’ Tomaghello fue obra de Fernando Román, el ex Libertad, Nacional y Olimpia.

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El lateral de 27 años marcó el 1-0 parcial a los 32 minutos y fue a festejar simulando trabajar en albañilería. Al final del partido, el zurdo explicó el motivo de la celebración. “Soy paraguayo y me dicen albañil, hice como el balde que estaba haciendo por la pared así”, explicó a ESPN.

Fernando Román y el festejo de gol como albañil

El gol de Fernando Román en el triunfo de Defensa