La Primera Mañana
20 de agosto de 2026 a la - 12:22

AUDIO: Médanos del Chaco: aprobar el proyecto de explotación sería un retroceso, dice Johanna

Foto Heber Carballo 14-02-2026, politica. Diputada Johanna Ortega precandidata a intendencia por Asuncion en la AM 730 ABC CARDINAL Y ABC TV
Foto Heber Carballo 14-02-2026, politica. Diputada Johanna Ortega precandidata a intendencia por Asuncion en la AM 730 ABC CARDINAL Y ABC TVHeber Carballo