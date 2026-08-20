Cerro Porteño
20 de agosto de 2026 a la - 11:32

“Ndetujáma ha eñembotavy”, la fuerte discusión entre Gustavo Gómez y Gustavo Velázquez

Gustavo Gómez (i), jugador de Palmeiras, y Gustavo Velázquez (d), futbolista de Cerro Porteño, durante la fuerte discusión al finalizar el partido por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Gustavo Gómez (i), jugador de Palmeiras, y Gustavo Velázquez (d), futbolista de Cerro Porteño, durante la fuerte discusión al finalizar el partido por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

Gustavo Velázquez y Gustavo Gómez, capitanes de Cerro Porteño y Palmeiras respectivamente, fueron protagonistas de una acalorada discusión al final del partido.

Por ABC Color

Cerro Porteño volvió a quedar eliminado de la Copa Libertadores contra Palmeiras. Esta vez, el Ciclón perdió 1-0 frente al Verdão con el gol de Gustavo Gómez, quien al final del partido, fue protagonista de un fuerte cruce con Gustavo Velázquez. Los capitanes de ambos equipos, compañeros en la selección de Paraguay, discutieron cara a cara.

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El motivo del ida y vuelta entre Velázquez y Gómez en La Nueva Olla tiene origen en el partido de ida de los octavos de final. El jugador del Azulgrana quedó molesto con el futbolista del Albiverde luego del empate 1-1 en el Nubank Arena, donde el ex Libertad, Lanús y Milan no fue a saludar una vez finalizado el encuentro.

¿Qué se dijeron Gustavo Velázquez y Gustavo Gómez?

“Ndetujáma ha eñembotavy”, reclamó Gómez a Velázquez en guaraní en el inicio de la acalorada charla, que tuvo a Robert Piris da Motta en medio de ambos. El mediocampista de Cerro Porteño era el único que comprendía la discusión, mientras los demás jugadores del Palmeiras solo observaban, queriendo entender qué pasaba.

El cruce subió de tono cuando Gómez preguntó a Velázquez ‘nde pio maã mba’e’ (¿quién te creés?). En ese momento, ambos fueron separados, con Mauricio tratando de calmar al zaguero azulgrana, que después de saludar a otros futbolista, volvió apuntar al defensor albiverde, diciendo ‘vos sos capitán, capitán sos vos’.

La discusión entre Gustavo Velázquez y Gustavo Gómez