Olimpia vs. Vasco da Gama: octavos de final de la Sudamericana en vivo

Tras el empate sin goles en la ida disputada en Río de Janeiro, la serie quedó completamente abierta y todo se define en Asunción. Si se mantiene la paridad en los noventa minutos reglamentarios, el boleto a la siguiente fase se definirá directamente desde los tiros penales.

Para este crucial compromiso, el Decano deberá cambiar de estrategia. Si en Brasil apostó por la solidez defensiva para abrochar el cero, ahora, ante su gente, está obligado a desplegar su poderío ofensivo para doblegar a un rival que, a pesar de su andar irregular en el Brasileirão, cuenta con individualidades sumamente peligrosas. Cabe recordar que en la fase de grupos ambos hicieron respetar su localía: el conjunto carioca se impuso por 3-0 en su casa, mientras que el Franjeado respondió con un sólido 3-1 en el Bosque de Para Uno.

Hasta el momento, el techo del Rey de Copas en este torneo continental han sido los octavos de final, por lo que superar esta instancia significaría romper una barrera y meterse de lleno entre los ocho mejores del continente. Quien resulte ganador de esta apasionante llave se medirá en los cuartos de final ante el vencedor del cruce entre el argentino River Plate y el colombiano Independiente Santa Fe.

Olimpia vs. Vasco da Gama: minuto a minuto en vivo

Olimpia afronta ante su afición una nueva prueba de grandeza

Olimpia enfrenta este jueves en Sajonia al brasileño Vasco da Gama, al que deberá vencer para acceder por primera vez a los cuartos de final Copa Sudamericana.

A qué hora juega hoy Olimpia vs. Vasco y dónde ver en vivo por la Copa Sudamericana 2026

Olimpia enfrenta hoy a Vasco da Gama por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Conozca a qué hora es el partido y en qué canal ver en vivo.

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Derlis González vuelve a marcar en la Reserva de Olimpia

Derlis Alberto González registró este lunes un tanto en la victoria de Olimpia sobre el Sportivo Ameliano por 3-0, en la categoría Reserva.

Vitamina Sánchez prepara el jueves y analiza variantes para la Sudamericana

El entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, todavía no definió el sistema ni el equipo que enfrentará el jueves por la Copa Sudamericana. Anticipó una planificación diferenciada para recuperar a los que jugaron en Brasil y aumentar las cargas de quienes tuvieron pocos minutos ante Ameliano.

Pablo “Vitamina” Sánchez: Una remontada que fortalece la confianza

Pablo “Vitamina” Sánchez destacó la reacción del equipo ante Ameliano y valoró especialmente la capacidad de sus delanteros para responder con goles. El entrenador franjeado también resaltó el rendimiento de varios jugadores que volvieron a sumar minutos después de largos períodos de inactividad.