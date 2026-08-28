La Primera Mañana
28 de agosto de 2026 a la - 11:32

AUDIO: Huelga de médicos: Leite arremete contra el Ejecutivo y dice que el Congreso paga el costo político

Gustavo Leite en traje oscuro y corbata roja, sentado con expresión tranquila en un salón de sesiones, rodeado de mujeres.
Gustavo Leite participa en una sesión del Senado rodeado de dos mujeres en un contexto formal.ARCENIO ACUÑA