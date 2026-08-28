Matías Pérez fue presentado oficialmente en Racing de Avellaneda

El defensor, que nació en territorio argentino pero cuenta con nacionalización paraguaya gracias a un proceso abreviado de naturalización por vía de la ascendencia debido a que su madre es paraguaya, se muda a Avellaneda para sumarse al plantel académico, que comanda Juan Pablo Vojvoda en una operación de alto impacto financiero para la institución de Barrio Obrero.

La llegada del defensor a la Academia se concretó tras intensas negociaciones que involucraron a ambas directivas. La institución de Avellaneda confirmó las condiciones de la operación en sus canales oficiales: “Matías Pérez es nuevo futbolista del club. Racing adquirió la totalidad de los derechos federativos y económicos. El jugador firmó contrato con el club hasta diciembre de 2030. ¡Bienvenido, Mati!”, expresó.

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Matías Pérez es nuevo futbolista del club. Racing adquirió la totalidad de los derechos federativos y económicos. El jugador firmó contrato con el club hasta diciembre de 2030.



¡Bienvenido, Mati! 🩵🤍 pic.twitter.com/08m6vBfyyA — Racing Club (@RacingClub) August 28, 2026

Los detalles económicos de la transferencia fueron respaldados por la máxima autoridad de la entidad azulgrana. Según el presidente de Cerro Porteño, Blas Reguera, la operación se concretó a cambio de 2.900.000 dólares por el 100% del pase, un monto significativo que será abonado en cuatro cuotas y que dejó casi 3 millones de dólares en las cuentas de la institución de Barrio Obrero, reforzando sus finanzas, pero desprendiéndose de uno de suslíderes futbolísticos.