Paraguayos en las tres competencias europeas

Las tres principales competencias de clubes de la UEFA tendrán esta temporada presencia paraguaya. Orlando Gill, con el Lille, disputará la Champions League; Omar Alderete, con el Sunderland, competirá en la Europa League; mientras que Diego Gómez, con el Brighton, afrontará la Conference League.

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La nueva temporada europea volverá a tener el formato de fase de Liga, con 36 equipos en cada torneo y sin la tradicional división en grupos. En la Champions League y la Europa League, cada club disputará ocho partidos ante ocho rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante. En la Conference League serán seis encuentros, también frente a seis adversarios distintos.

Los ocho primeros de la clasificación general avanzarán directamente a los octavos de final. Los equipos que terminen entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar un playoff para definir las otras ocho plazas de la ronda de los 16 mejores. Los restantes quedarán eliminados.

Gill, desafío grande en la Champions

El arquero paraguayo Orlando Gill tendrá una exigente agenda con el Lille en la máxima competición europea. El conjunto francés recibirá al Bayern Múnich, Betis, Slovan Bratislava y Galatasaray, mientras que visitará al Arsenal, Roma, Stuttgart y Bodø/Glimt.

Será una oportunidad importante para el guardameta paraguayo, que tendrá enfrente a algunos de los principales equipos del continente.

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Alderete y Sunderland, en la Europa League

En la Europa League, Omar Alderete afrontará el desafío con el Sunderland. El equipo inglés tendrá como rivales en condición de local a AZ Alkmaar, Dinamo Zagreb, Jagiellonia Białystok y Levski Sofía, mientras que jugará fuera de casa frente a AC Milan, Lech Poznan, Anderlecht y Torreense de Portugal.

El calendario presenta como uno de sus principales atractivos la visita al poderoso Milan, en una de las jornadas más exigentes para el conjunto inglés.

Diego Gómez, con Brighton en la Conference

Por su parte, Diego Gómez será el representante paraguayo en la Conference League con el Brighton. El equipo inglés recibirá a AS Mónaco, Universitatea Craiova y FK Žalgiris, y jugará como visitante ante Panathinaikos, Getafe y Jablonec.

Así, tres futbolistas paraguayos tendrán la posibilidad de competir en las tres principales copas de clubes de Europa, con calendarios diferentes pero con un mismo objetivo: avanzar lo más lejos posible en el renovado formato continental.