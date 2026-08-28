El PSG de Luis Enrique sobrevive al Lille con dos goles agónicos y sigue sin ganar

Como ya le sucedió hace una semana en la primera fecha ante el Stade Rennes, donde salvió un 2-0 en contra con un doblete de Ferran Torres, el conjunto parisino volvió a sacar el cuello en el tiempo añadido. Esta vez el triple salto mortal fue aún mayor: entró al minuto 90 perdiendo por dos goles, pero Vitinha y Marquinhos, en los minutos 91 y 95, rescataron al PSG.

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Luis Enrique lo celebró casi como un triunfo. El cuadro parisino atraviesa un bache futbolístico y encadena tres partidos sin ganar desde que conquistó la Supercopa europea ante el Aston Villa, sumando luego la derrota en la Supercopa de Francia frente al Lens y los empates ligueros ante Rennes y Lille. El vigente campeón aún no conoce la victoria en lo que va del torneo.

Para este compromiso, Luis Enrique prescindió de Ousmane Dembélé por descanso y dejó en el banquillo a Khvicha Kvaratskhelia, ambos señalados y sustituidos en el descanso de la primera jornada. Ferran Torres sí salió de inicio, tuvo sus mejores ocasiones, pero fue reemplazado a veinte minutos del final.

El debut como local de Davide Ancelotti en el banquillo del Lille generó gran repercusión, y la felicidad se tornó en decepción con crueldad sobre el final. Tras imponerse al Angers a domicilio en el estreno, el Lille manejó el examen ante el campeón y lo encarriló a los veinte minutos, cuando una jugada de ataque descolocó a la zaga visitante y Olivier Giroud asistió al islandés Hakon Arnar Haraldson, autor de un tiro imparable para Matvey Safonov.

Ferran y Désiré Doué tuvieron oportunidades para empatar, y Haraldsson pudo ampliar antes del descanso. En la segunda mitad, el ingreso de Kvaratskhelia le dio el dominio absoluto al PSG, que cercó el área de Berke Ozer con un disparo del georgiano que rozó el palo y una ocasión donde Vitinha buscó a Marquinhos. Pese a que Giroud perdonó el tercero con un cabezazo alto, el propio delantero francés asistió a los 84 minutos a Dilane Bakwa —quien poco antes había sustituido a Ethan Mbappé—, que se inventó un tiro preciso a la escuadra para dejar como una estatua al meta ruso.

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Con el 2-0 en contra y el tiempo agotándose, el campeón volcó el juego precipitadamente. El reloj se hizo eterno para el Lille y el PSG lo aprovechó: primero con un zapatazo de Vitinha al 91 que se metió en la escuadra, y en la última acción del partido con un remate a la desesperada de Marquinhos que encontró la red para decretar el definitivo 2-2.

Ficha técnica

Lille (2): Berke Ozer; Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexandro, Romain Perraud; Benjamin Andre (Ngalayel Mukau, minuto 61), Nabil Bentaleb; Ethan Mbappe (Dilane Bakwa, minuto 68), Hakon Arnar Haraldsson (Calvin Verdonk, minuto 80), Felix Correia (Gaetan Perrin, minuto 61); y Oliver Giraud.

París Saint Germain (2): Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Lucas Beraldo (Mika Godts, minuto 63), Warren Zaire Emery, Vitinha, Fabián Ruiz (Lucas Digne, minuto 72); Desire Doue (Khvicha Kvaratskhelia, minuto 6), Maghnes Akliouche (Dro Fernández, minuto 78) y Ferrán Torres (Senny Mayulu, minuto 72).

Goles: 1-0, minuto 21: Hakon Arnar Haraldsson; 2-0, minuto 84: Dilane Bakwa; 2-1, minuto 91: Vitinha; 2-2, minuto 95: Marquinhos.

Árbitro: Eric Wattellier. Mostró tarjeta amarilla a Fabián, del París Saint Germain, y a Benjamin Andre y Perraud, del Lille. Incidencias: Encuentro de la segunda jornada de la Ligue 1 disputado en el estadio Pierre-Mauroy.