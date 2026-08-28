La Primera Mañana
28 de agosto de 2026 a la - 11:34

AUDIO: Huelga de médicos: todos los cirujanos pediátricos y 90% de anestesiólogos están renunciantes

Persona con máscara de 'Joker' y bata blanca levanta el puño junto a otros médicos, en un ambiente de protesta con una bandera.
Osmar Henry