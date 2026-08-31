La Primera Mañana
31 de agosto de 2026 a la - 13:41

AUDIO: Médicos especialistas presentan su renuncia y exigen la dimisión de la ministra

Roberto Riveros sostiene un documento serio, junto a un colega médico con gafas, en un ambiente de oficina con carteles.
El secretario de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, doctor Roberto Riveros, presentando la renuncia de al menos 190 médicos especialistas en el Ministerio de Salud.Pablo Otazú