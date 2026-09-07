La Primera Mañana
07 de septiembre de 2026 a la - 21:15

AUDIO: Hugo Javier habría sufrido un ACV

El exgobernador de Central, Hugo Javier, saliendo de Tacumbú con una guitarra en mano.
El exgobernador de Central, Hugo Javier, saliendo de Tacumbú con una guitarra en mano.