La Primera Mañana
07 de septiembre de 2026 a la - 21:11

AUDIO: Hugo Javier es trasladado de emergencia a un hospital: esto es lo que se sabe

Hugo Javier González esposado en camiseta blanca y abrigo oscuro, con expresión tranquila, rodeado por un policía con uniforme.
Hugo Javier González, detenido en una oficina policial mientras un oficial realiza el proceso correspondiente.Gentileza