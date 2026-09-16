La Primera Mañana
16 de septiembre de 2026 a la - 08:40

AUDIO: Bachi descarta ruptura entre Alliana y Cartes: “Yo no creo que se haya pasado el Rubicón y hay una alta capacidad de diálogo”

Juan Carlos Baruja con camiseta de Libertad, Horacio Cartes en chaqueta roja y Basilio Núñez en camisa a cuadros, todos sonriendo y levantando un dedo.
El pasado viernes, el ministro de Vivienda, Juan Carlos Baruja (d) y el presidente del Congreso, Basilio Núñez (ANR, HC) posan junto a Horacio Cartes tras una reunión el viernes en su residencia.X Basilio Núñez
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