Paraguay ajusta las piezas bajo la lluvia apuntando al amistoso ante Bolivia

Las inclemencias del tiempo obligaron a modificar los planes iniciales de la agenda: la práctica, que estaba programada en la Universidad George Mason, debió trasladarse de urgencia al predio de la Asociación de Fútbol de Alexandria para asegurar el normal desarrollo de los trabajos tácticos.

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En esta sesión, el entrenador Gustavo Alfaro trabajó con un bloque de 25 futbolistas de los 28 citados para esta doble fecha. El grupo se completará en los próximos días con la incorporación del volante ofensivo Hugo Cuenca, el delantero Hugo Adrián Benítez y el zaguero-lateral Alexis Cañete.

El atacante de Nacional y el defensor de Cerro Porteño, son parte de los futbolistas seleccionados del fútbol doméstico, tienen cita para la visa recién este miércoles, por lo que el viaje de ambos está previsto para el jueves y se sumarán casi sobre el día del primer amistoso, que será ante Bolivia en Washington.

Agenda y próximos desafíos

El combinado comandado por Gustavo Alfaro volverá a saltar a la cancha este miércoles a partir de las 17:00 (hora paraguaya), nuevamente en el predio de la Asociación de Fútbol de Alexandria, para pulir los últimos detalles de cara al duelo ante Bolivia.

La acción oficial de la Albirroja se divide en dos paradas de alto voltaje. El primer examen será el domingo 27 de septiembre frente a Bolivia, en el imponente Audi Field de Washington D. C., pactado para las 17:30 (hora paraguaya).

Posteriormente, el segundo desafío tendrá lugar el viernes 2 de octubre ante Colombia, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, a partir de las 21:00 (hora paraguaya), cerrando así esta exigente gira internacional.