Periodísticamente
22 de septiembre de 2026 a la - 21:24

AUDIO: Primavera ventosa y con saltos térmicos: esto explica Meteorología

Árbol caído sobre la calle, obstructiva escena urbana con postes y un letrero de Coca-Cola visible al fondo.
Funcionarios de la Municipalidad de Lambaré despejan un árbol caído en la intersección de Coronel Abraham Schweizer y Alonso Cabrera.Claudio Genes
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