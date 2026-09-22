Areguá: Fiesta patronal en Valle Pucú

La festividad de la Virgen de las Mercedes en Valle Pucú de Areguá comenzó el 13 de septiembre y tiene como lema: “Denles ustedes mismos de comer” en el Año del Bien Común. Mañana se celebrará la víspera, con la tradicional serenata a la protectora espiritual, desde las 21:00.

La parroquia de la Virgen de las Mercedes depende de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. La festividad es una de las más importantes de la ciudad, capital del departamento Central.

Este martes, noveno día del novenario, la misa, celebrada a las 19:00, estuvo a cargo del presbítero Daniel Machado. Reflexionó sobre el tema: “Fomentar una economía humanista y solidaria”.

Según el programa de la solemne víspera, mañana miércoles 23 de septiembre, al mediodía se realizará el izamiento de banderas, repique de campanas y explosión de petardos.

A las 18:00 se programa la procesión de la imagen de la Virgen de las Mercedes desde la capilla de San Blas hasta el templo parroquial**, donde** a las 19:00 se celebrará la misa de la víspera, que será presidida por el nuncio apostólico Vincenzo Turturro.

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El representante del Papa León XIV reflexionará sobre: “Brindar una protección social efectiva”.

A las 21:00 se iniciará la serenata en homenaje a la patrona espiritual de la comunidad de Valle Pucú y a las 00:00 se rezará el Ángelus. Están invitados a asistir de manera especial los feligreses del oratorio Centro Catequístico Virgen del Carmen y los integrantes de la Comisaría 37.

El jueves, día de la Virgen de las Mercedes, a las 00:00 habrá repique de campanas, explosión de petardos y de fuegos artificiales. A las 08:15 comenzará el rezo del Santo Rosario y a las 09:00 se iniciará la primera misa del día central de la festividad, que será presidida por el párroco de Valle Pucú, presbítero Gaudencio Villalba Duarte.

A las 19:00 se celebrará la segunda y última misa del día principal de la fiesta patronal; previamente se realizará la tradicional procesión de la imagen de la advocación mariana. Están invitados a participar todos los habitantes de la comunidad.