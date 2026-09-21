La Primera Mañana
21 de septiembre de 2026 a la - 07:02

AUDIO: Desde IPS trabajan en redistribución del presupuesto 2027 para tener “más oxígeno”

El presidente del Instituto de Previsión Social de Paraguay, Derlis León. EFE/ Juan Pablo Pino
Juan Pablo Pino
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