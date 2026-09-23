La Primera Mañana
23 de septiembre de 2026 a la - 07:15

AUDIO: PLRA responde acusaciones de la ANR en Capiatá: “El Partido Colorado juega de chico en Central”

Joven de espaldas interactúa con máquina de votación, mientras otro sostiene su documento de identidad en un ambiente electoral animado.
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