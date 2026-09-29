La Primera Mañana
29 de septiembre de 2026 a la - 08:16

AUDIO: Crimen en Eusebio Ayala: expareja de víctima fatal habría discutido con uno de los atacantes

La fallecida fue identificada como Rebeca Martínez, de 28 años. Foto: gentileza.
La fallecida fue identificada como Rebeca Martínez, de 28 años. Foto: gentileza.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.