La Primera Mañana
29 de septiembre de 2026 a la - 08:23

AUDIO: ¿Foto multas en Asunción? Esto responden desde la Municipalidad de Asunción

La Junta Municipal de Asunción analiza la aplicación de foto multas en la capital.
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