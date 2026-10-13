La Primera Mañana
13 de octubre de 2026 - 09:51

AUDIO: Alliana ya no estaría en la chapa de Honor Colorado para el 2028

Pedro Alliana con camisa blanca, rodeado de micrófonos y periodistas, en un ambiente exterior con vegetación.
Edgar Vázquez
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