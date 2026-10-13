La Primera Mañana
13 de octubre de 2026 - 08:11

AUDIO: Casos de feminicidio: “Hay un problema sistémico, cultural e institucional”, dice ministro de la Corte

Víctor Ríos en traje azul y corbata de puntos, habla con un micrófono en mano en un evento formal con luz suave.
El ministro Víctor Ríos intervino en la presentación de la nueva facultad de Medicina en Pilar, junto al vice presidente y gobernador.ARCENIO ACUÑA
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