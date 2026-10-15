La Primera Mañana
15 de octubre de 2026 - 09:14

AUDIO: “El BCP deja muchas dudas en su actuar”, afirma economista sobre situación de solvencia de Ueno Bank

Antecedentes que constan en el informe N° 006/2006 de una de las direcciones del BCP.
Antecedentes que constan en el informe N° 006/2006 de una de las direcciones del BCP.Archivo, ABC Color
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