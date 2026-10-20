La Primera Mañana
20 de octubre de 2026 - 21:27

AUDIO: “Beto” Ovelar revela detalles del día en que Cartes frenó el juicio político a Marito en 2019

Cartes con traje oscuro y camisa blanca, y Abdo Benítez en camisa oliva, ambos sonriendo y escuchándose atentamente en un fondo claro.
Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez posan juntos y cercanos en plena crisis del movimiento Honor Colorado.
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