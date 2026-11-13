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La Primera Mañana
13 de noviembre de 2026 - 06:18

AUDIO: Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero y Miguel Mora, Marco González está prófugo

Cuatro de los cinco miembros del Directorio del BCP. De izquierda a derecha: Miguel Ángel Mora, Marco González, Liana Caballero y Carmen Marín.
Cuatro de los cinco miembros del Directorio del BCP. De izquierda a derecha: Miguel Ángel Mora, Marco González, Liana Caballero y Carmen Marín.ABC Color
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