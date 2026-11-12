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Policiales
12 de noviembre de 2026 - 23:56

Detienen en Canindeyú a dos presuntos sicarios vinculados al grupo criminal de “Macho”

Caen dos presuntos integrantes de la estructura criminal de “Macho”
Caen dos presuntos integrantes de la estructura criminal de “Macho”.

Dos hombres con múltiples órdenes de captura por homicidio doloso fueron detenidos en Jasy Kañy. La Policía los vincula con la estructura criminal de alias “Macho”.

Por ABC Color
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Dos presuntos sicarios vinculados a la estructura criminal encabezada por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”, fueron detenidos este jueves en la colonia Jasy Kañy, departamento de Canindeyú. Ambos contaban con múltiples órdenes de captura pendientes, entre ellas por homicidio doloso.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 17:00 por personal del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, a través de las divisiones departamentales de Caaguazú y Canindeyú, Sección N.º 1 Curuguaty.

Los detenidos fueron identificados como Marcial Martínez Insfrán, de 40 años, y David Rolón Ramírez, de 28. Según el informe policial, ambos serían integrantes de la organización criminal liderada por Acosta.

Seis agentes en uniformes tácticos apuntan con armas a dos personas en el suelo, en un entorno rural con tierra colorada.
Caen dos presuntos integrantes de la estructura criminal de “Macho” en Jasy Kañy.

Lea más: Caso Barret: supuesta “mano derecha” de Macho, militares y policías van a juicio por narcotráfico

Múltiples órdenes de captura

Tres hombres en capuchas y esposados de espaldas, mientras un agente policial supervisa en el exterior de una sede policial.
Caen dos presuntos integrantes de la estructura criminal de “Macho”.

De acuerdo con los antecedentes consignados por la Policía, Martínez Insfrán y Rolón Ramírez registraban órdenes de captura pendientes por homicidio doloso, correspondientes al año 2024. Además, ambos contaban con otras órdenes de captura de 2026.

En el caso de Martínez Insfrán, también figura un antecedente por invasión de inmueble ajeno, correspondiente al año 2012.

Lea más: Para la Senad, docente y líder indígena abatidos eran objetivos de interés dentro del grupo criminal de Macho

Incautaron un automóvil y celulares

Vehículo sedán plateado con matrícula AAAO 256 y cartel de la Policía Nacional de Paraguay en el entorno nocturno.
El vehículo incautado durante el procedimiento en Jasy Kañy.

Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron un automóvil Toyota Premio, año 2008, de color plata, además de dos aparatos celulares. El vehículo quedó a disposición de las autoridades como parte de las evidencias del operativo.

La detención se produjo en la vía pública, sobre una calle sin nombre de la colonia Jasy Kañy.

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal Juan Benegas, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Canindeyú, quien interviene en la causa.

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