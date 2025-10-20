Momento Justo

AUDIO. Estudio coloca a Ángel Labruna por encima de Arsenio Erico como máximo goleador de la Liga Argentina

Un informe del CIHF concluye que Ángel Labruna, ícono de River Plate, anotó 295 goles en torneos de liga del fútbol argentino, superando los 293 tantos convertidos por Arsenio Erico, la leyenda paraguaya de Independiente de Avellaneda. Este resultado reescribe la estadística principal del fútbol local.

20 de octubre de 2025 - 21:22
