AUDIO. Identifican a víctimas de balacera en Pedro Juan Caballero

Un tiroteo ocurrió a las 18:30 horas aproximadamente en las calles Cerro León y Carlos Domínguez del centro de Pedro Juan Caballero. Durante la balacera resultaron heridos un adulto aún no identificado y Víctor Manuel Benítez, quien sería menor de edad.

21 de octubre de 2025 - 21:10
Baleado en tiroteo en Pedro Juan Caballero 21-10-2025
