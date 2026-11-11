Ueno Bank: así es el día a día en prisión de Miguel Vázquez y otros exdirectivos

Las autoridades penitenciarias brindaron detalles sobre las condiciones de reclusión en las que se encuentran los exdirectivos de Ueno Bank imputados, quienes fueron derivados al Centro Nacional de Prevenidos y al penal antiguo de Emboscada.

En el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú) se encuentran Miguel Vázquez, Juan Gustale, Julio Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller.

Según el informe oficial, los procesados pasaron por controles médicos, psicológicos y psiquiátricos antes de ser ubicados en sus respectivos sectores bajo estrictas medidas de separación.

De acuerdo con las declaraciones del director de Establecimientos Penitenciarios, Óscar Pereira, los internos están distribuidos en celdas individuales dentro de pabellones diferenciados para evitar cualquier tipo de contacto entre ellos.

“Las celdas son módulos nuevos, o sea, son recién inaugurados estos sectores nuevos donde ellos fueron instalados con la orden de que ellos deben estar separados”, indicó el responsable del área.

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Respecto a las características físicas del lugar de reclusión, se detalló que las celdas poseen una estructura de cemento armado de aproximadamente cuatro por cuatro metros, equipadas con camas tipo litera de material sólido, colchón, almohada y mantas.

“Por el modelo de construcción, por el tipo de construcción, son de cemento armado que no tienen ningún enchufe, no tienen ningún lugar donde instalar algo eléctrico, algo electrónico”, explicó el director.

Asimismo, aclaró que los sanitarios son de uso compartido en el área de los pasillos.

Régimen de aislamiento y alimentación

El sistema de seguridad contempla el bloqueo de las celdas desde las 18:00 hasta las 06:00 del día siguiente, lapso durante el cual los internos permanecen bajo llave.

Fuera de ese horario, disponen de movilidad limitada dentro del corredor del pabellón y de una hora diaria de acceso al patio interno.

En cuanto al régimen de visitas, se precisó que los imputados se rigen por las normas convencionales de la institución, limitándose los encuentros familiares a los días miércoles y domingo, en el horario de 09:00 a 15:00, manteniendo el libre acceso con sus representantes legales.

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Sobre la provisión de alimentos, se confirmó que consumen el menú institucional preparado para la población penal, el cual es evaluado por nutricionistas.

“Desayuno es cocido con galleta. Almuerzo al día es guiso de fideo, guiso de arroz, varía un día carne, pollo o porcino... y a la noche también es un guiso”, detalló, agregando que cualquier solicitud de dieta especial debe atravesar una evaluación médica y jurídica previa.

Finalmente, las autoridades recalcaron que no existen privilegios para los imputados y que cualquier modificación en su lugar de reclusión dependerá exclusivamente de futuras disposiciones emanadas por el Poder Judicial.