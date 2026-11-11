Leite recupera Relaciones Exteriores y Lilian Samaniego cuestiona un supuesto compromiso de Barrios

El senador Gustavo Leite, exembajador paraguayo ante el Gobierno de Estados Unidos, fue elegido este miércoles como nuevo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, en reemplazo de Antonio Barrios, recientemente designado vicepresidente de la República.

La propuesta fue presentada por el senador Derlis Maidana (ANR-oficialista), quien destacó la trayectoria de Leite y lo calificó como un hombre de “trayectoria impecable”, “brillante” y “patriota”.

Sin embargo, la elección no estuvo exenta de cuestionamientos. El senador Juan Afara (ANR-disidente) pidió postergar la designación para permitir que los integrantes de la comisión conversaran y alcanzaran un acuerdo entre quienes tenían interés en presidirla.

La propuesta de postergación fue respaldada por Lilian Samaniego, quien recordó que ya había ocupado anteriormente la presidencia de esta comisión y aseguró que había recibido una señal del vicepresidente Antonio Barrios de que el espacio quedaría disponible para ella.

Lilian Samaniego cuestionó que no se respetara la palabra de Barrios

Durante su intervención, Samaniego relató que el domingo por la tarde mantuvo una conversación telefónica con el vicepresidente de la República, Antonio Barrios.

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La senadora sostuvo que consultó a Barrios si Gustavo Leite ocuparía nuevamente el espacio y que este le habría respondido que no porque ocuparía otro rol y no estaría interesado en ocupar dicha comisión. Ante esa respuesta, le pidió que comunicara la situación tanto al senador Leite como al presidente del Senado, Basilio Núñez.

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“Ayer hablé con Leite y yo daba por hecho lo que me dijo el vicepresidente Barrios”, expresó Samaniego, al explicar por qué no había conversado previamente con los demás integrantes de la comisión para buscar respaldo a su candidatura.

La legisladora aclaró que no cuestionaba la capacidad ni la idoneidad de Leite, pero consideró que faltó respeto entre colegas al no conversar previamente sobre la vacancia.

No puede ser que la palabra del vicepresidente de la República no tenga valor y que siempre actuemos así, sin hablar entre nosotros, sin reconocernos entre nosotros, sin respetarnos entre nosotros. Lilian Samaniego.

Samaniego pidió postergar la elección por una semana para que los integrantes pudieran conversar. Sin embargo, la moción no prosperó y solamente obtuvo dos votos.

Finalmente, la senadora anunció que se abstendría de votar, aunque aseguró que trabajaría con Leite si resultaba electo.

Nakayama cuestionó que Samaniego haya pedido el cargo a Barrios

El senador Eduardo Nakayama (PLRA) cuestionó la intervención de Samaniego y defendió que la decisión sobre quién preside una comisión corresponde exclusivamente a sus integrantes.

El legislador sostuvo que la senadora pudo haber conversado con el vicepresidente de la República o incluso con el presidente, pero remarcó que ninguno de ellos tiene la atribución de decidir quién ocupa la presidencia de una comisión parlamentaria. “Los miembros somos los que decidimos quién va a presidir la comisión”, señaló.

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Nakayama consideró que recurrir a Barrios para gestionar el cargo constituyó una falta de respeto a la investidura de los legisladores, al trasladar a una autoridad del Poder Ejecutivo una decisión que corresponde al ámbito parlamentario.

También defendió la necesidad de elegir inmediatamente a las autoridades de la comisión para evitar que quedara acéfala, especialmente ante el escenario político que atraviesa el país.

Gustavo Leite dijo que fue apartado por enfrentarse a Santiago Peña

Tras su elección, Leite agradeció el respaldo de sus colegas y aseguró que su salida anterior de la presidencia de la comisión no se debió a cuestionamientos sobre su gestión, sino a sus diferencias con el entonces presidente Santiago Peña.

Yo fui separado de esta comisión (Relaciones Exteriores) por enfrentarme al expresidente Peña. Esa es la realidad. Gustavo Leite.

El senador también aclaró que nunca conversó con Antonio Barrios sobre la posibilidad de volver a ocupar el cargo y que tomó la iniciativa de llamar a los legisladores que finalmente respaldaron su candidatura.

En cuanto a su gestión, anunció que buscará contactar con parlamentarios de Estados Unidos, Argentina, Brasil, la Unión Europea, Chile y otros países con inversiones en Paraguay para explicar la situación política e institucional del país tras los recientes acontecimientos.

Leite señaló que considera prioritario transmitir tranquilidad a los inversionistas y defender la solidez de las instituciones y del sistema financiero paraguayo.

En ese contexto, mencionó la necesidad de explicar internacionalmente que el proceso político que derivó en la salida de Santiago Peña se desarrolló, según su postura, dentro de las garantías constitucionales y legales.