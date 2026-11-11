¿Quién es Fabiana Souto, la nueva primera dama de Paraguay?

La llegada de Pedro Alliana a la Presidencia de la República tras la destitución la semana pasada del expresidente Santiago Peña convirtió en primera dama a la diputada Fabiana Souto (ANR, Partido Colorado), quien ha sido cuestionada durante el presente periodo parlamentario por una percepción de falta de protagonismo e iniciativa en su rol como legisladora.

Fabiana Souto asumió el 10 de agosto de 2023 una banca de la ANR en la Cámara Baja del Congreso Nacional correspondiente al departamento de Ñeembucú como suplente de Luis Benítez, quien renunció a su puesto en el Congreso para ocupar el rol de director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá.

Souto, de 37 años, nació el 16 de marzo de 1989 y está casada con Pedro Alliana desde 2007. La pareja tiene tres hijos: Valeria, Rodolfo y Paz.

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La nueva primera dama cursó sus estudios secundarios en el Colegio Italiano Santo Tomás de Pilar, y se graduó como licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad San Sebastián.

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Fue presidenta del Programa de Acción Social de la Gobernación de Ñeembucú entre 2008 y 2013. También fue presidenta de Solidaridad Republicana, una organización sin fines de lucro dedicada a realizar actividades de interés social y público.

Vínculo con A Ultranza

La esposa del presidente Alliana se vio relacionada a la investigación antilavado de dinero y narcotráfico A Ultranza por un vínculo comercial que tuvo con el empresario Guillermo del Puerto por medio de una empresa con sede en Pilar denominada Créditos del Sur SA, dedicada al negocio de préstamos.

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Del Puerto fue accionista de Grupo Capital SA, empresa que adquirió del entonces senador colorado cartista Erico Galeano una avioneta que habrían utilizado el uruguayo Sebastián Marset y Miguel “Tío Rico” Insfrán, supuestos líderes del esquema de lavado de dinero del narcotráfico que desmanteló la investigación A Ultranza.

La esposa de Del Puerto, Koskia Dahiana Mereles, trabajó en el Congreso Nacional como secretaria privada de Pedro Alliana en 2017, cuando este era presidente de la Cámara de Diputados.

Proyectos presentados

Durante los tres años en que integró la Cámara de Diputados, Fabiana Souto figura como presentadora –junto con otros legisladores– en unos 27 proyectos de ley, según datos del Sistema de Información Legislativa.

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Entre esos proyectos figura el de declaración de emergencia en el Instituto de Previsión Social por desabastecimiento de medicamentos, presentado en mayo de este año y aún en trámite en la Cámara Baja; entre otros -también en trámite- como el proyecto de ley de transporte nocturno gratuito, un proyecto para designar el 14 de junio como el Día Nacional del Donante de Sangre, uno que obliga a restaurantes a informar sobre el contenido calórico de sus platos en sus menús.

Normalmente solo hablaba en sesiones de la Cámara Baja cuando había votaciones nominales.